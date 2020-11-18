Голливудский актер просит прислать фотографии Украины для его нового проекта

По его словам, в проекте также есть возможности для сценаристов и актеров озвучки

Голливудский актер Джозеф Гордон-Левитт объявил о сборе фотографий Украины для его нового проекта в рамках платформы hitRECord, предполагающей совместную со зрителями работу над проектами. Об этом Гордон-Левитт сообщил в Facebook.

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"Привет, друзья в Украине! Ищу крутые фото Украины для нового проекта на моей площадке hitRECord. Найдите несколько фотографий, которые вы сделали где-то в стране, а затем добавьте их в проект здесь", – написал актер.

По его словам, в проекте также есть возможности для сценаристов и актеров озвучки.

В качестве примера Гордон-Левитт опубликовал фото.

Справка. HitRecord — медиа-платформа, которую создал Джозеф Гордон-Левитт. Она предназначена для совместной творческой работы над различными проектами, в том числе созданием фильмов.

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Вадим Ребрина

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