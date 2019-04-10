Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.04.2019, 17:49

Город возле разрушенной АЭС Фукусима снова открыли для людей

Город возле разрушенной АЭС Фукусима снова открыли для людей - Фото
Фото: ЕРА

40% города признали безопасной средой, однако возвращаться туда люди не спешат

Реклама
Реклама

Город Окума (Япония), расположенный возле разрушенной атомной электростанции Фукусима, частично снова открыт для людей, сообщает издание Guardian.

Город открыли спустя восемь лет после масштабной аварии, заставившей бежать из этого района десятки тысяч человек. Окума находится непосредственно возле станции, к западу. Теперь около 40% города объявили безопасным, значительный уровень радиации снизили.

Реклама

Однако отмечается, что сейчас население города составляет всего 367 человек. До эвакуации там жили 10 341 человек.

При этом значительная часть города по-прежнему закрыта из-за высокого уровня радиации. Жителям разрешено посещать дома в дневное время, чтобы ухаживать за ними.

Авария на АЭС Фукусима произошла 11 марта 2011-го из-за сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Аварии присвоили наивысший, 7 уровень.

В декабре 2017-го в Японии создали робота-змею для проведения исследований и очистки вышедших из строя после аварии атомных реакторов АЭС Фукусима.

Отправить:
Распечатать:
Теги: фукусима, окума
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 