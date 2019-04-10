Город возле разрушенной АЭС Фукусима снова открыли для людей

Фото: ЕРА

Город Окума (Япония), расположенный возле разрушенной атомной электростанции Фукусима, частично снова открыт для людей, сообщает издание Guardian.

Город открыли спустя восемь лет после масштабной аварии, заставившей бежать из этого района десятки тысяч человек. Окума находится непосредственно возле станции, к западу. Теперь около 40% города объявили безопасным, значительный уровень радиации снизили.

Реклама

Однако отмечается, что сейчас население города составляет всего 367 человек. До эвакуации там жили 10 341 человек.

При этом значительная часть города по-прежнему закрыта из-за высокого уровня радиации. Жителям разрешено посещать дома в дневное время, чтобы ухаживать за ними.

Авария на АЭС Фукусима произошла 11 марта 2011-го из-за сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Аварии присвоили наивысший, 7 уровень.

В декабре 2017-го в Японии создали робота-змею для проведения исследований и очистки вышедших из строя после аварии атомных реакторов АЭС Фукусима.