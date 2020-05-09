Города мира перестраивают транспортные системы: приоритет - велосипедистам

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Многие города во всем мире начали перестройку своих транспортных систем, чтобы освободить больше места для пешеходов и велосипедистов, предоставив альтернативу использованию автомобилей и общественного транспорта. Об этом сообщает BBC.

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Сегодня правительство Великобритании пообещало 2 млрд фунтов стерлингов ($2,5 млрд) на улучшение инфраструктуры для велосипедных и пешеходных прогулок.

В Париже строится 650 км велосипедных дорожек. Иль-де-Франс готов выделить до €300 млн на этот проект.

Итальянский Милан строит велосипедные дорожки, расширяет дороги и вводит для автомобилей ограничение скорости до 30 км/ч.

В Нью-Йорке 75 км улиц будут выделены пешеходам и велосипедистам.

После того, как в Берлине были выделены дополнительные велосипедные дорожки, жители 133 других городов Германии подали заявки на такие же изменения.

В столице Колумбии в середине марта открыли почти 120 км велосипедных маршрутов.

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Власти городов считают велосипед одним из эффективных инструментов сохранения социального дистанцирования, а также возможностью избежать транспортного коллапса из-за большого количества частных автомобилей.

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