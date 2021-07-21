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Госдеп опроверг статью Politico о Северном потоке-2. Украину ни о чем не просили

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2021, 13:16
Госдеп опроверг статью Politico о Северном потоке-2. Украину ни о чем не просили - Фото
Дерек Шолль (Фото - gmfus.org)

Советник Государственного департамента США Дерек Шолль опроверг информацию, опубликованную в издании Politico, что якобы власти США призвали Украину воздержаться от критики "Северного потока-2". Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

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"Украина – демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к близкому и конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями. Такому, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности", – сказал Шолль. 

Говоря о доводах, изложенных в статье The Wall Street Journal о том, что США и Германия согласовали перечень мероприятий по поддержке Украины, советник сообщил, что не может говорить о конкретике.

"Мы действительно обсуждали с нашими немецкими коллегами вопросы энергетической безопасности Украины. Важна реальная и большая практическая помощь Украине. Я пока не могу говорить о конкретике. Но это будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость", – отметил он.

Читайте также: WSJ: США и Германия сегодня могут объявить о соглашении по Северному потоку-2. Детали

Станислав Стороженко
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