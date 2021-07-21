Северный поток-2. У Байдена призвали Украину не критиковать сделку с Германией – Politico
Чиновники администрации президента США Джо Байдена призвали украинских коллег не критиковать публично будущую сделку с Германией по российско-немецкому газопроводу Северный поток-2. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с переговорами.
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В издании пишут, что американские официальные лица дали понять: США отказались от остановки Северного потока-2, но сейчас изо всех сил пытаются минимизировать ущерб, заключив "грандиозную сделку с Германией".
При этом официальные лица американской администрации "тихо призвали украинских коллег воздержаться от критики" будущего соглашения с Германией, пишут журналисты. Кроме того, они призвали не обсуждать потенциальные планы США и Германии с Конгрессом.
По данным издания, американские чиновники предупредили, что публичное выступление против этого соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям США и Украины.
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Высокопоставленный чиновник администрации оспорил это сообщение и заявил, что "ситуация более сложная", говорится в материале. В то же время он отказался делиться более подробной информацией о переговорах Украины и США.
Близкий к президенту Владимиру Зеленскому источник сообщил изданию, что Украина по-прежнему выступает против СП-2. По его словам украинские власти считают, что санкции США могут остановить завершение проекта, если администрация Байдена будет использовать их на этапах строительства и сертификации.
- 11 июня оператор Северного потока-2 компания Nord Stream 2 AG объявила о завершении строительства первой нити газопровода. По словам главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнинга, строительство второй нитки будет завершено к концу августа 2021 года.
- 12 июля Зеленский предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель обсуждать строительство СП-2 в рамках нормандского формата. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допускал, что Украина может согласиться обсудить компенсацию за СП-2.
- 15 июля Меркель и Байден обсудили Северный поток-2 в Вашингтоне. Меркель заявила, что их оценки последствий СП-2 разнятся, но транзит газа через Украину должен быть сохранен, а у ЕС есть механизм санкций, если РФ не будет уважать право Украины как транзитной страны. Байден подчеркивал, что Москва не должна использовать энергетику как оружие.
- 19 июля Reuters сообщило, что США и Германия достигли компромисса по СП-2, но возобновления отмененных санкций США против Nord Stream 2 AG не будет.
- Вчера в Украину на переговоры по СП-2 прилетел советник Госдепа США Дерек Шолле. Завтра он обсудит эту тему в Польше.
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