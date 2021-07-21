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Северный поток-2. У Байдена призвали Украину не критиковать сделку с Германией – Politico

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2021, 09:02
Северный поток-2. У Байдена призвали Украину не критиковать сделку с Германией – Politico - Фото
Белый дом (Фото: Tia Dufour/flickr The White House)

Чиновники администрации президента США Джо Байдена призвали украинских коллег не критиковать публично будущую сделку с Германией по российско-немецкому газопроводу Северный поток-2. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с переговорами.

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В издании пишут, что американские официальные лица дали понять: США отказались от остановки Северного потока-2, но сейчас изо всех сил пытаются минимизировать ущерб, заключив "грандиозную сделку с Германией".

При этом официальные лица американской администрации "тихо призвали украинских коллег воздержаться от критики" будущего соглашения с Германией, пишут журналисты. Кроме того, они призвали не обсуждать потенциальные планы США и Германии с Конгрессом.

По данным издания, американские чиновники предупредили, что публичное выступление против этого соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям США и Украины.

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Высокопоставленный чиновник администрации оспорил это сообщение и заявил, что "ситуация более сложная", говорится в материале. В то же время он отказался делиться более подробной информацией о переговорах Украины и США.

Близкий к президенту Владимиру Зеленскому источник сообщил изданию, что Украина по-прежнему выступает против СП-2. По его словам украинские власти считают, что санкции США могут остановить завершение проекта, если администрация Байдена будет использовать их на этапах строительства и сертификации.

LIGA.net обратилась за комментариями в Офис президента.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский сделка Ангела Меркель белый дом северный поток-2 газопровод джо байден
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