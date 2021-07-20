Северный поток-2. На переговоры в Украину и Польшу едет советник Госдепа США
В Украину и Польшу едет советник Государственного департамента США Дерек Шолле, он проведет переговоры по ситуации вокруг российско-немецкого газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.
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Отмечается, что Шолле будет в Киеве 20-21 июля и в Варшаве 21-23 июля, чтобы укрепить стратегическое значение отношений США с Украиной и Польшей.
Он продолжит дипломатические усилия по ряду вопросов, в том числе по общей обеспокоенности Северным потоком-2, энергетической безопасности в целом и текущим реформам, говорится в сообщении.
В Киеве советник Госдепа встретится с высокопоставленными чиновниками правительства, чтобы обсудить поддержку США Украины в противодействии агрессии России, а также в продвижении экономических и антикоррупционных реформ.
Кроме того, он встретится с представителями бизнес-сообщества. С ними он обсудит восстановление экономики Украины и возможности для общего процветания.
В Польше Шолле также будет встречаться с высокопоставленными чиновниками правительства, гражданским сообществом и представителями бизнеса. Темы встреч – стратегические двусторонние и региональные вопросы, приверженность демократическим ценностям и институтам, укрепление двусторонних экономических связей.
- 11 июня оператор Северного потока-2 компания Nord Stream 2 AG объявила о завершении строительства первой нити газопровода. По словам главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнинга, строительство второй нитки будет завершено к концу августа 2021 года.
- 12 июля президент Владимир Зеленский предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель обсуждать строительство СП-2 в рамках нормандского формата. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допускал, что Украина может согласиться обсудить компенсацию за Северный поток-2.
- 15 июля Меркель и президент США Джо Байден обсудили Северный поток-2 в Вашингтоне. Меркель заявила, что их оценки последствий СП-2 разнятся, но транзит газа через Украину должен быть сохранен, а у ЕС есть механизм санкций, если РФ не будет уважать право Украины как транзитной страны. Байден подчеркивал, что Москва не должна использовать энергетику как оружие.
- 19 июля Reuters сообщило, что США и Германия достигли компромисса по СП-2, но возобновления отмененных санкций США против Nord Stream 2 AG не будет.
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