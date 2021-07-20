Северный поток-2. На переговоры в Украину и Польшу едет советник Госдепа США

В Украину и Польшу едет советник Государственного департамента США Дерек Шолле, он проведет переговоры по ситуации вокруг российско-немецкого газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

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Отмечается, что Шолле будет в Киеве 20-21 июля и в Варшаве 21-23 июля, чтобы укрепить стратегическое значение отношений США с Украиной и Польшей.

Он продолжит дипломатические усилия по ряду вопросов, в том числе по общей обеспокоенности Северным потоком-2, энергетической безопасности в целом и текущим реформам, говорится в сообщении.

В Киеве советник Госдепа встретится с высокопоставленными чиновниками правительства, чтобы обсудить поддержку США Украины в противодействии агрессии России, а также в продвижении экономических и антикоррупционных реформ.

Кроме того, он встретится с представителями бизнес-сообщества. С ними он обсудит восстановление экономики Украины и возможности для общего процветания.

В Польше Шолле также будет встречаться с высокопоставленными чиновниками правительства, гражданским сообществом и представителями бизнеса. Темы встреч – стратегические двусторонние и региональные вопросы, приверженность демократическим ценностям и институтам, укрепление двусторонних экономических связей.

Марк Сировой

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