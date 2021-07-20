UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Северный поток-2. На переговоры в Украину и Польшу едет советник Госдепа США

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 06:45
Северный поток-2. На переговоры в Украину и Польшу едет советник Госдепа США - Фото
Дерек Шолле (скриншот видео ThisIsAmericaTV, YouTube)

В Украину и Польшу едет советник Государственного департамента США Дерек Шолле, он проведет переговоры по ситуации вокруг российско-немецкого газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что Шолле будет в Киеве 20-21 июля и в Варшаве 21-23 июля, чтобы укрепить стратегическое значение отношений США с Украиной и Польшей.

Он продолжит дипломатические усилия по ряду вопросов, в том числе по общей обеспокоенности Северным потоком-2, энергетической безопасности в целом и текущим реформам, говорится в сообщении.

В Киеве советник Госдепа встретится с высокопоставленными чиновниками правительства, чтобы обсудить поддержку США Украины в противодействии агрессии России, а также в продвижении экономических и антикоррупционных реформ.

Кроме того, он встретится с представителями бизнес-сообщества. С ними он обсудит восстановление экономики Украины и возможности для общего процветания.

В Польше Шолле также будет встречаться с высокопоставленными чиновниками правительства, гражданским сообществом и представителями бизнеса. Темы встреч – стратегические двусторонние и региональные вопросы, приверженность демократическим ценностям и институтам, укрепление двусторонних экономических связей.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
госдеп сша киев северный поток-2 газопровод варшава дерек шолле
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 