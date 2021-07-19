США и Германия достигли компромисса по "Северному потоку-2" – Reuters

Ожидается, что в ближайшие дни США и Германия объявят о соглашении по проекту российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

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"Все выглядит неплохо", – сказал один из источников.

Другой собеседник сказал, что окончание переговоров ожидается в ближайшие дни.

При этом, по данным источников, соглашение не будет предполагать возобновления отмененных санкций США против компании Nord Stream 2 AG и ее главного исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Вадим Ребрина

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