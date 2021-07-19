США и Германия достигли компромисса по "Северному потоку-2" – Reuters
19.07.2021, 22:57
Ангела Меркель и Джо Байден (фото - ЕРА)
Ожидается, что в ближайшие дни США и Германия объявят о соглашении по проекту российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
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"Все выглядит неплохо", – сказал один из источников.
Другой собеседник сказал, что окончание переговоров ожидается в ближайшие дни.
При этом, по данным источников, соглашение не будет предполагать возобновления отмененных санкций США против компании Nord Stream 2 AG и ее главного исполнительного директора Маттиаса Варнига.
- 11 июня Оператор Северного потока-2 компания Nord Stream 2 AG объявила о завершении строительства первой нити газопровода. По словам главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнинга, строительство второй нитки будет завершено к концу августа 2021 года.
- 12 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель обсуждать строительство Северный поток -2 в рамках нормандского формата. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допускал, что Украина может согласится обсудить компенсацию за Северный поток-2, если ей предложат такие переговоры.
- 15 июля трубопровод в Вашингтоне обсудили президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель. В их совместном заявлении по итогам встречи говорится, что РФ не должна использовать энергетику как оружие – у Европейского Союза есть инструмент санкций на случай, если Россия не будет уважать право Украины на транзит газа после запуска российско-немецкого газопровода Северный поток-2.
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