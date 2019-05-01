Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.05.2019, 08:55

Госдеп: Россия уговорила Мадуро остаться в Венесуэле

Госдеп: Россия уговорила Мадуро остаться в Венесуэле - Фото
Майк Помпео (фото - EPA)

По мнению Майка Помпео, Николас Мадуро вчера был готов улететь на Кубу, но власти страны-агрессора убедили его остаться в Венесуэле

Реклама
Реклама

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что отстраненный диктатор Венесуэлы Николас Мадуро был готов вчера, 30 апреля, вылететь на Кубу, однако Россия уговорила его остаться. Об этом он рассказал CNN.

"Самолет Мадуро уже стоял на взлетной полосе, он был готов взлететь. Как мы понимаем, россияне объяснили ему, что он должен остаться", - сказал Помпео.

Реклама

"Мадуро понимает, что произойдет, если он все же сядет в этот самолет", добавил глава Госдепа.

Вчера временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо опубликовал видеообращение, в котором заявил, что начинает заключительную фазу операции "Свобода".

Он призывал сегодня и завтра присоединиться к массовой акции протеста против Мадуро и назвал планируемое мероприятие "крупнейшим в истории маршем", участники которого потребуют "окончания узурпации".

Позднее вечером издание  Noticias Caracol опуьликовало видео, на котором военные Национальной гвардии Венесуэлы, подконтрольные Мадуро, въехали на бронированных автомобилях в толпу протестующих.

Отправить:
Распечатать:
Теги: госдеп, Майк Помпео, николас мадуро, венесуэла, куба
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 