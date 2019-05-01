Госдеп: Россия уговорила Мадуро остаться в Венесуэле

Майк Помпео (фото - EPA)

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что отстраненный диктатор Венесуэлы Николас Мадуро был готов вчера, 30 апреля, вылететь на Кубу, однако Россия уговорила его остаться. Об этом он рассказал CNN.

"Самолет Мадуро уже стоял на взлетной полосе, он был готов взлететь. Как мы понимаем, россияне объяснили ему, что он должен остаться", - сказал Помпео.

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"Мадуро понимает, что произойдет, если он все же сядет в этот самолет", добавил глава Госдепа.

Вчера временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо опубликовал видеообращение, в котором заявил, что начинает заключительную фазу операции "Свобода".

Он призывал сегодня и завтра присоединиться к массовой акции протеста против Мадуро и назвал планируемое мероприятие "крупнейшим в истории маршем", участники которого потребуют "окончания узурпации".

Позднее вечером издание Noticias Caracol опуьликовало видео, на котором военные Национальной гвардии Венесуэлы, подконтрольные Мадуро, въехали на бронированных автомобилях в толпу протестующих.