СМИ: В Венесуэле бронеавтомобили наехали на толпу протестующих

Военные Национальной гвардии Венесуэлы, подконтрольные диктатору Николасу Мадуро, въехали на бронированных автомобилях в толпу протестующих.
Видео опубликовало колумбийское издание Noticias Caracol.
"Бронированные военные машины переезжают группу манифестантов в Каракасе, Венесуэла", - сказано в подписи к видео в твите.
#LoÚltimo Tanquetas militares arrollan a grupo de manifestantes en Caracas, Venezuela https://t.co/yqNEZK7rZ3 #TensiónEnVenezuela pic.twitter.com/ZksuvrZHhZ— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) 30 квітня 2019 р.
Как ранее сегодня сообщалось, временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо опубликовал видеообращение, в котором заявил, что начинает заключительную фазу операции "Свобода".
Он призывал сегодня и завтра присоединиться к массовой акции протеста против Мадуро и назвал планируемое мероприятие "крупнейшим в истории маршем", участники которого потребуют "окончания узурпации".