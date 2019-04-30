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30.04.2019, 22:20

СМИ: В Венесуэле бронеавтомобили наехали на толпу протестующих

СМИ: В Венесуэле бронеавтомобили наехали на толпу протестующих - Фото
Фото: скриншот видео

Ранее сегодня Гуайдо призвал выходить на улицы и окончить "узурпацию Мадуро"

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Военные Национальной гвардии Венесуэлы, подконтрольные диктатору Николасу Мадуро, въехали на бронированных автомобилях в толпу протестующих.

Видео опубликовало колумбийское издание Noticias Caracol.

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"Бронированные военные машины переезжают группу манифестантов в Каракасе, Венесуэла", - сказано в подписи к видео в твите.

Как ранее сегодня сообщалось, временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо опубликовал видеообращение, в котором заявил, что начинает заключительную фазу операции "Свобода".

Он призывал сегодня и завтра присоединиться к массовой акции протеста против Мадуро и назвал планируемое мероприятие "крупнейшим в истории маршем", участники которого потребуют "окончания узурпации".

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Теги: николас мадуро, венесуэла
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