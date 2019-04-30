Венесуэла. Гуайдо заявил о финальной фазе свержения Мадуро: видео

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо опубликовал видеообращение, в котором заявил, что начинает заключительную фазу операции "Свобода". Видео было записано на рассвете в Каракасе, в окружении людей в военной форме и бронетехники.

Гуайдо также объявил о "начале конца узурпации".

Реклама

Как сообщает CNN, министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес назвал действия Гуайдо "переворотом" добавив, что правительство "дезактивирует небольшое количество предателей среди военных".

"Мы призываем людей оставаться в состоянии боевой готовности, чтобы вместе со славными вооруженными силами Боливии мы победили эту попытку государственного переворота и сохранили мир. Мы победим", - сказал он.

Позже колумбийский телеканал NTN24 опубликовал видео противостояния между сторонниками Гуайдо и венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Ранее Гуайдо призвал сограждан 1 мая присоединиться к массовой акции протеста против Мадуро. Он назвал планируемое мероприятие "крупнейшим в истории маршем", участники которого потребуют "окончания узурпации" Мадуро.