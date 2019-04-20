Гуайдо заявил о новом этапе операции по свержению Мадуро

Хуан Гуайдо (фото - ЕРА)

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал сограждан 1 мая присоединиться к массовой акции протеста против диктатора Николаса Мадуро. Об этом сообщает Deutsche Welle.

На выступлении перед своими сторонниками в Каракасе в пятницу, 19 апреля, 35-летний политик назвал планируемое мероприятие "крупнейшим в истории маршем", участники которого потребуют "окончания узурпации" Мадуро.

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Венесуэла несколько месяцев переживает острый политический и социальный кризис.

15 апреля 2019 года Гуайдо заявил, что Россия и Куба незаконно направили своих военных в Венесуэлу.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео назвал российское присутствие в Венесуэле провокацией. Помпео осудил переброску в Венесуэлу российских военных. Он добавил, что Россия способствует эскалации и без того серьезной ситуации.