Гуайдо обвинил Россию и Кубу в военном вторжении в Венесуэлу

Хуан Гуайдо (фото - EPA)

Россия и Куба незаконно направили своих военных в Венесуэлу, сообщил и.о. президента страны Хуан Гуайдо. Об этом пишет издание Clarin.

Гуайдо напомнил, что прибытие российских и кубинский военных в Венесуэлу не было одобрено парламентом страны.

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Он сообщил также, что разрешение на эту интервенцию дал отстраненный диктатор Николас Мадуро. Гуайдо считает также, что свои подобные планы Мадуро обсуждает с руководством Сирии и Ирана.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал российское присутствие в Венесуэле провокацией. Помпео осудил переброску в Венесуэлу российских военных. Он добавил, что Россия способствует эскалации и без того серьезной ситуации.

Глава Госдепа также сообщил, что Китай ответственен за экономические проблемы Венесуэлы, поскольку оказывал поддержку режиму Мадуро.

13 апреля Верховный суд Испании постановил заключить в тюрьму экс-главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля, который ранее объявил о своей поддержке Гуайдо.