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14.04.2019, 08:39

Суд Испании арестовал экс-главу военной разведки Венесуэлы

Суд Испании арестовал экс-главу военной разведки Венесуэлы - Фото
Флаг Венесуэлы (фото - Pixabay)

Власти США считают, что экс-разведчик обладает ценной информацией об отстраненном от власти диктаторе Венесуэлы Николасе Мадуро и ждут его экстрадиции

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Вчера, 13 апреля, Верховный суд Испании постановил заключить в тюрьму экс-главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля, который ранее объявил о своей поддержке и.о. президента страны Хуана Гуайдо. Об этом сообщает Deutsche Welle.

59-летнего отставного генерала задержала испанская полиция 12 апреля по ордеру США. Его подозревают в контрабанде кокаина в 2011 году. 

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Карвахаль на суде отрицал причастность к торговле наркотиками и связи с колумбийской группировкой повстанцев FARC.

Вашингтон направил Испании запрос об экстрадиции Карвахаля. Власти США считают, что экс-разведчик обладает ценной информацией об отстраненном от власти диктаторе Николасе Мадуро.

В феврале 2019 года Карвахаль выступил с критикой Мадуро и объявил о поддержке Гуайдо. 

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10 апреля десятки тысяч человек вышли на улицы городов Венесуэлы, чтобы снова потребовать отставки местного диктатора Николаса Мадуро

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Теги: наркотики, испания, венесуэла, контрабанда, Уго Карвахаль, FARC
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