Госдеп назвал присутствие России в Венесуэле провокацией

Майк Помпео (фото - EPA)

Госсекретарь США Майк Помпео назвал российское присутствие в Венесуэле провокацией. Об этом сообщает Reuters.

Помпео осудил переброску в Венесуэлу российских военных. Он добавил, что Россия способствует эскалации и без того серьезной ситуации.

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Помпео также сообщил, что Китай ответственен за экономические проблемы Венесуэлы, поскольку оказывал поддержку режиму отстраненного диктатора Николаса Мадуро.

"Китай и другие лицемерно призывают к невмешательству в дела Венесуэлы. Однако их финансовые интервенции помогли разрушить страну"– отметил госсекретарь.