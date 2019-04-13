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13.04.2019, 09:15

Госдеп назвал присутствие России в Венесуэле провокацией

Госдеп назвал присутствие России в Венесуэле провокацией - Фото
Майк Помпео (фото - EPA)

Майк Помпео осудил переброску в Венесуэлу российских военных

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Госсекретарь США Майк Помпео назвал российское присутствие в Венесуэле провокацией. Об этом сообщает Reuters.

Помпео осудил переброску в Венесуэлу российских военных. Он добавил, что Россия способствует эскалации и без того серьезной ситуации.

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Помпео также сообщил, что Китай ответственен за экономические проблемы Венесуэлы, поскольку оказывал поддержку режиму отстраненного диктатора Николаса Мадуро.

"Китай и другие лицемерно призывают к невмешательству в дела Венесуэлы. Однако их финансовые интервенции помогли разрушить страну"– отметил госсекретарь.

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Теги: венесуэла, Майк Помпео
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