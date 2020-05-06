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Госдеп США: Россия стремится с помощью COVID-19 дестабилизировать Запад

Госдеп США: Россия стремится с помощью COVID-19 дестабилизировать Запад - Фото
Госдепартамент США, Вашингтон (Фото: depositphotos.com)
06.05.2020, 18:39

В Госдепартаменте США заявили, что Россия стремится с помощью COVID-19 дестабилизировать ситуацию на Западе

Россия пытается сыграть на страхах и неопределенности вокруг коронавируса для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в странах Запада, которые пытаются противостоять распространению болезни. Об этом заявила спецпосланник Госдепартамента США, координатор Глобального центра взаимодействия Лиа Гэбриэл, передает Укринформ.

"Российская дезинформация направлена на продвижение внешнеполитических целей Москвы, направленных на дестабилизацию, создание хаоса в наших стремлениях противостоять COVID-19", - отметила Гэбриэл.

По ее словам, Кремль постоянно использует страхи, сомнения или общее непонимание ситуации для того, чтобы создать и распространить опасные нарративы. В связи с этимпредставитель Госдепа привела несколько примеров.

"Они распространяют лживую информацию о том, что COVID-19 якобы был создан Соединенными Штатами как биологическое оружие, они прибегают к фейковым нарративам, что США и другие западные правительства используют коронавирус для того, чтобы усилить контроль над населением", - отметила Гэбриэл.

Кроме того, по ее словам, Кремль объявил Россию и Китай "глобальными лидерами в сдерживании вируса". С учетом этого, в Госдепе также ожидают, что российская пропаганда попытается дестабилизировать усилия вокруг разработки вакцины против COVID-19.

"Эти заявления безосновательны и вредны для общих стремлений в противостоянии коронавирусу", - отметила Гэбриэл.

Она подчеркнула, что россияне прибегают к этому не впервые. Подобное происходило вокруг вирусов Эбола, Зика, внедрения систем 5G.

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Наталия Медведева
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