Госдеп США вновь объявил Кубу спонсором терроризма. Байден надеялся улучшить отношения

Государственный департамент США вновь объявил Кубу государством-спонсором терроризма. Заявление госсекретаря Майкла Помпео опубликовано на сайте Госдепартамента. Куба была исключена из американского списка стран-спонсоров терроризма с 2015 года.

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Помпео заявил, что такие действия США должны привлечь правительство Кубы к ответственности и дать четкий сигнал: режим Кастро должен прекратить поддерживать международный терроризм и подрывать правосудие в США.

"Десятилетиями кубинское правительство кормило, размещало и предоставляло медицинскую помощь убийцам, изготовителям бомб и налетчикам, в то время как многие кубинцы голодают, остаются без крова и базовой медицины", – подчеркнул Помпео.

США обвиняют Кубу в помощи колумбийской Национальной освободительной армии (ELN), которая признана террористической организацией, укрывательстве осужденных в США за терроризм и убийства и помощи венесуэльскому диктатору Николасу Мадуро.

Внесение в список стран-спонсоров терроризма подразумевает санкций со стороны США.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес в Twitter назвал объявление страны спонсором терроризма "лицемерным и циничным".

Ранее избранный президент США Джо Байден заявлял, что хочет улучшить отношения с Кубой, сообщает BBC. Решение администрации действующего президента Дональда Трампа может помешать быстрому восстановлению отношений. Снять статус страны-спонсора терроризма можно только после формального рассмотрения, на которое могут уйти месяцы, отмечает издание.

Конгрессмен-демократ Грегори Микс назвал действия Госдепа "очередным трюком президента Трампа и Помпео, которые пытаются связать руки приходящей администрации Байдена перед своей отставкой".

В августе 2017 года Госдеп США заявил об акустических атаках на сотрудников в посольстве на Кубе.

В сентябре 2018 года США продлили торговое эмбарго против Кубы.

Денис Юдин

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