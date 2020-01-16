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Путин назначил Мишустина новым премьер-министром РФ

Путин назначил Мишустина новым премьер-министром РФ - Фото
Михаил Мишустин (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)
16.01.2020, 15:08

Против кандидатуры Мишустина в Госдуме не проголосовал никто

обновлено

Депутаты Госдумы РФ одобрили назначение Михаила Мишустина премьер-министром. Против не голосовал никто, 383 депутата проголосовали "за", 41 депутат воздержался, сообщает Интерфакс.

Ранее о планах не голосовать за Мишустина заявлял лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

После голосования Мишустин пообещал в ближайшее время представить президенту РФ Путину список кандидатов в министры.

Позже появилась информация, что Путин назначил Мишустина главой правительства. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. 

  • Вчера правительство России ушло в отставку на фоне новой идеи Путина реформировать Конституцию. В ходе встречи с действующим премьер Дмитрием Медведевым президент РФ заявил о планах ввести должность замглавы Совета безопасности - и предложить Медведеву этот пост. Путин внес в Госдуму кандидатуру на должность премьер-министра – действующего главу Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина.
  • Одна из идей Путина - закрепить в Конституции статус Государственного совета (сейчас это совещательный орган при президенте). Объем полномочий не озвучивался. Возможно, речь идет о создании структуры, возглавляя которую, Путин сможет контролировать власть в России уже после ухода с поста президента. Однако неизвестно, планирует ли Путин возглавить Госсовет.

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владимир путин премьер-министр госдума Михаил Мишустин
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