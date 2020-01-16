Путин назначил Мишустина новым премьер-министром РФ

Михаил Мишустин (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)

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Депутаты Госдумы РФ одобрили назначение Михаила Мишустина премьер-министром. Против не голосовал никто, 383 депутата проголосовали "за", 41 депутат воздержался, сообщает Интерфакс.

Ранее о планах не голосовать за Мишустина заявлял лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

После голосования Мишустин пообещал в ближайшее время представить президенту РФ Путину список кандидатов в министры.

Позже появилась информация, что Путин назначил Мишустина главой правительства. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.