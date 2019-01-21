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21.01.2019, 10:40

Помпео может покинуть пост госсекретаря США - CNN

Помпео может покинуть пост госсекретаря США - CNN - Фото
Майк Помпео (фото - EPA)

Глава Госдепартамента США рассматривает возможность стать сенатором от штата Канзас

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Государственный секретарь США Майк Помпео может уйти со своего поста, чтобы стать сенатором от штата Канзас. Об этом сообщает канал CNN.

По имеющимся данным, на этой неделе Помпео проведет встречу с ведущим консультантом Республиканской партии Уордом Бейкером, чтобы обсудить возможность стать сенатором.

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CNN указывает, что на эту идею Помпео мог сподвигнуть лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Напомним, 13 марта прошлого года президент США Дональд Трамп уволил с поста госсекретаря Рекса Тиллерсона. 24 апреля комитет Сената поддержал назначение Помпео на эту должность.

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Теги: Канзас, Майк Помпео, сенатор
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