Государственный переворот в Габоне: военные заявили о смене режима – AFP

На фоне президентских и парламентских выборов, состоявшихся в Габоне (Центральная Африка) 29 августа, военные страны объявили по телевидению о роспуске всех институтов власти и аннулировании результатов выборов. Об этом сообщает AFP.

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Государственный избирательный центр Габона ранее объявил, что действующий президент страны Али бен Бонго Ондимба переизбран на третий срок по итогам выборов. Он набрал на выборах 64,27% голосов.

64-летний Али бен Бонго Ондимба занимал пост президента с 2009 года. Его отец – второй президент Габона Омар Бонго Ондимба – был у власти 41 год.

В Конституции Габона не предусмотрено ограничение количества президентских сроков.

Журналисты пишут, что военнослужащие габонской армии во время обращения к нации по ТВ заявили, что они "положили конец режиму Али Бонго".

"Именем народа Габона. Мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму", – говорится в заявлении.

После этого, по данным агентства, жители слышали стрельбу из автоматического оружия в Либревиле, столице Габона.

В стране перебои с интернетом еще с начала проведения выборов, поэтому информации пока мало. Ранее лидер оппозиции Габона заявил, что победу на выборах одержал он, а не находящийся у власти 14 лет Бонго.

Вечером 26 июля 2023 года военные Нигера объявили по телевидению, что якобы свергли демократически избранного президента Мохамеда Базума "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране и плохого управления".

Переворот в Нигере возглавил Абдурахман Чиани, командовавший президентской гвардией с 2015 года.

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