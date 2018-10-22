"Готовы к удару": Посол РФ заговорил о нападении на Беларусь

Михаил Бабич (фото - Penza News)

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Из-за вероятного размещения в Польше американской военной базы российский посол Михаил Бабич заговорил о возможном нападении на Беларусь

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Россия обещает расценивать военное нападение на Беларусь как угрозу России. Об этом сказал посол РФ в Беларуси Михаил Бабич в интервью телеканалу Беларусь 1.

По словам Бабича, это значит, что в случае вероятного нападения со стороны России последуют "все вытекающие последствия". Он отметил, что сформирована группировка, которая готова к обороне или ответному удару.

Такое заявление посол сделал в контексте того, что США намерены создать в Польше свою военную базу.

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В Польше рассматривают возможность размещения американской военной базы на постоянной основе, которая может стать "дальнейшей гарантией безопасности для Польши".