Говорят по-русски. Эстония не хочет наплыва украинских заробитчан – министр
Украинцы также готовы работать за мизер, считает Март Хельме, из-за этого могут потерять работу сами эстонцы
Эстония не заинтересована в большом количестве украинских заробитчан, поскольку они говорят на русском языке и готовы работать за минимальные деньги. Об этом в интервью DW сказал министр внутренних дел Эстонии и глава Консервативной национальной партии Март Хельме.
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"Мы не хотим, чтобы их стало здесь слишком много. Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском, они будут разговаривать на русском – это все понятно. Я понимаю их очень хорошо, это, конечно, для них легче и они будут пополнять русскоязычное население в Эстонии. Потому мы против этого", – сказал он.
Хельме отметил, что в Эстонии где-то 25% людей говорят преимущественно на русском языке – есть опасность, что эстонский со временем может оказаться в меньшинстве.
Помимо того, министр обратил внимание, что в Эстонии проживают всего около 1 млн эстонцев, и принять всех украинцев страна не может. "Если бы нас было 100 млн, то пусть бы приезжали 100 000 украинцев", – объясняет он.
Хельме также считает, что украинцы готовы работать за мизерные деньги, и это может навредить местным работникам. "Потеряют работу наши люди – и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные средства", - сказал он.
- В августе из Эстонии депортировали 12 украинских работников, которые, по утверждениям эстонской полиции, неоднократно нарушали режим самоизоляции.
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