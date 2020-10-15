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Говорят по-русски. Эстония не хочет наплыва украинских заробитчан – министр

15.10.2020, 07:55
Говорят по-русски. Эстония не хочет наплыва украинских заробитчан – министр - Фото
Март Хельме (фото - ЕРА)

Украинцы также готовы работать за мизер, считает Март Хельме, из-за этого могут потерять работу сами эстонцы

Эстония не заинтересована в большом количестве украинских заробитчан, поскольку они говорят на русском языке и готовы работать за минимальные деньги. Об этом в интервью DW сказал министр внутренних дел Эстонии и глава Консервативной национальной партии Март Хельме.

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"Мы не хотим, чтобы их стало здесь слишком много. Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском, они будут разговаривать на русском – это все понятно. Я понимаю их очень хорошо, это, конечно, для них легче и они будут пополнять русскоязычное население в Эстонии. Потому мы против этого", – сказал он.

Хельме отметил, что в Эстонии где-то 25% людей говорят преимущественно на русском языке – есть опасность, что эстонский со временем может оказаться в меньшинстве. 

Помимо того, министр обратил внимание, что в Эстонии проживают всего около 1 млн эстонцев, и принять всех украинцев страна не может. "Если бы нас было 100 млн, то пусть бы приезжали 100 000 украинцев", – объясняет он.

Хельме также считает, что украинцы готовы работать за мизерные деньги, и это может навредить местным работникам. "Потеряют работу наши люди – и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные средства", -  сказал он.

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Марк Сировой
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