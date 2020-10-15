Говорят по-русски. Эстония не хочет наплыва украинских заробитчан – министр

Украинцы также готовы работать за мизер, считает Март Хельме, из-за этого могут потерять работу сами эстонцы

Эстония не заинтересована в большом количестве украинских заробитчан, поскольку они говорят на русском языке и готовы работать за минимальные деньги. Об этом в интервью DW сказал министр внутренних дел Эстонии и глава Консервативной национальной партии Март Хельме.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы не хотим, чтобы их стало здесь слишком много. Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском, они будут разговаривать на русском – это все понятно. Я понимаю их очень хорошо, это, конечно, для них легче и они будут пополнять русскоязычное население в Эстонии. Потому мы против этого", – сказал он.

Хельме отметил, что в Эстонии где-то 25% людей говорят преимущественно на русском языке – есть опасность, что эстонский со временем может оказаться в меньшинстве.

Помимо того, министр обратил внимание, что в Эстонии проживают всего около 1 млн эстонцев, и принять всех украинцев страна не может. "Если бы нас было 100 млн, то пусть бы приезжали 100 000 украинцев", – объясняет он.

Хельме также считает, что украинцы готовы работать за мизерные деньги, и это может навредить местным работникам. "Потеряют работу наши люди – и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные средства", - сказал он.

В августе из Эстонии депортировали 12 украинских работников, которые, по утверждениям эстонской полиции, неоднократно нарушали режим самоизоляции.

Читайте также: Глава МВД Эстонии о беженцах из Африки: Нам хватает и украинцев

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.