Грета Тунберг: Очень вероятно, что я переболела COVID-19. Сижу на самоизоляции

Грета Тунберг (Фото: Zipi/EPA)

Шведская экоактивистка Грета Тунберг полагает, что она заразилась коронавирусной инфекцией и переболела COVID-19. Об этом она написала у себя в Facebook.

Тунберг рассказала, что, вернувшись в Швецию из поездки по Центральной Европе, он отправилась на самоизоляцию, арендовав для этого отдельную квартиру, чтобы не контактировать со своими мамой и сестрой.

По ее словам, около 10 дней назад она почувствовала такие симптомы: слабость, озноб, боль в горле и кашель. У ее отца, который ездил в ней в Брюссель, были такие же ощущения, но более сильные и с повышенной температурой.

Тунберг сообщила, что в Швеции тест на COVID-19 проводят только людям, нуждающимся в госпитализации, а тем, кто просто плохо себя чувствует, рекомендуют оставаться дома на самоизоляции. Поэтому ее не тестировали на коронавирусную инфекцию.

Тунберг подозревает, что, учитывая симптомы и путешествие по Европе, переболела именно COVID-19.

Сейчас она практически выздоровела и, по ее словам, если бы не пандемия, была бы уверена, что просто переохладила горло, тем более, что раньше у нее случались и более тяжелые случаи простуды.

По мнению Тунберг, это делает коронавирус еще опаснее: молодые люди могут не замечать у себя симптомов и заражать тех, кто находится в группе риска.

По состоянию на 23:00 26 марта в мире зафиксировано 525 605 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 711 человек умерли, 123 329 выздоровели.

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