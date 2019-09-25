Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию

Грета Тунберг (Фото: EPA)

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг сегодня, 25 сентября, получила премию "За правильный образ жизни" (Right Livehood Award) одноименного шведского фонда, которую также называют альтернативной Нобелевской премией. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Церемония вручения награды проходит в столице Швеции Стокгольме.

Тунберг получила награду за то, что "вдохновляет и усиливает политические требования за немедленные действия в защиту климата", поясняется в заявлении фонда Right Livehood.

23 сентября 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг с трибуны ООН раскритиковала мировых лидеров за их "пустые слова" и бездействия в борьбе с изменением климата. Во время эмоциональной речи она не сдерживала слез и обвинила политиков в "краже ее детства".

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