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02.04.2019, 22:19

Греция и Северная Македония создадут посольства друг у друга

Греция и Северная Македония создадут посольства друг у друга - Фото
Алексис Ципрас и Зоран Заев (фото - EPA)

Также страны подписали меморандум о понимании

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Греция и Северная Македония договорились о создании посольств, которые заменят так называемые офисы связи, работавших по сей день. Об этом заявил премьер Греции Алексис Ципрас во время встречи с коллегой Зораном Заевым, передает Proto Thema.

Предполагается, что подобный шаг повысит уровень дипломатических отношений между странами, а также это станет знаком улучшения отношений между Афинами и Скопье.

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Также страны подписали меморандум о понимании, по которому Греция будет продвигать вступление Северной Македонии в НАТО и помогать Скопье после обретения членства в Альянсе.

13 февраля Македония официально изменила название, теперь она называется Северная Македония.

25 января 2019 года парламент Греции проголосовал за ратификацию соглашения, согласно которому Македония получит новое название - Республика Северная Македония. Спикер парламента Никос Вуцис назвал это голосование историческим.

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Теги: Греция, северная македония
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