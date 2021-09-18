Грузинская шахматистка судится с Netflix: ее назвали русской, не игравшей с мужчинами

Грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала в Лос-Анджелесе иск против компании Netflix. В сериале "Ход королевы" ее назвали русской шахматисткой, никогда не игравшей с мужчинами, сообщает BBC.

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"Ход королевы" основан на романе Уолтера Тевиса 1983 года. Главная героиня – вымышленная шахматистка по имени Бет Хармон, которую играет Аня Тейлор-Джой.

В заключительной серии, где Хармон принимает участие в мужском турнире, закадровый голос говорит: "Единственное, что в ней необычно, это ее пол. И даже это не уникально для России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не играла с мужчинами".

Справка. Нона Гаприндашвили, родившаяся в 1941 году в грузинском городе Зугдиди, начала играть в шахматы в 13 лет, стала чемпионкой мира среди женщин в 20 лет и стала первой женщиной, удостоенной звания гроссмейстера.

В 25-страничном иске, поданном в Федеральный окружной суд в Лос-Анджелесе, говорится: "Netflix нагло и сознательно солгал о достижениях Гаприндашвили с дешевой и циничной целью "раздуть драму", создать впечатление, что его вымышленная героиня сумела это сделать, сделать то, что не сделала ни одна другая женщина, включая Гаприндашвили".

"Утверждение о том, что Гаприндашвили "никогда не играла с мужчинами", является абсолютно ложным, а также сексистским и унизительным", – говорится в иске.

Адвокаты шахматистки отмечают, что к 1968 году (именно в это время происходит действие последнего эпизода сериала) Гаприндашвили "сыграла по меньшей мере с 59 шахматистами мужского пола".

Шахматистку также оскорбило то, что в сериале она названа русской. "Netflix назвал ее русской, хотя знал, что она грузинка, и что грузины пострадали от российского господства, когда были частью Советского Союза", — подчеркивается в иске, сообщает The Hollywood Reporter.

В качестве возмещения ущерба Гаприндашвили требует от Netflix $5 млн и опровержение заявления, что она никогда не играла с мужчинами.

В Netflix отметили, что "с уважением относятся к Гаприндашвили и ее блестящей карьере", но назвали выдвинутые претензии безосновательными.

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Вадим Ребрина

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