Грузинского журналиста, который обматерил Путина, не уволят

Георгий Габуния (фото - скриншот видео)

Руководство грузинского телеканала Рустави-2 не намерено увольнять журналиста Георгия Габуния, который в прямом эфире выступил с неценцурным обращением к президенту РФ. Об этом заявил гендиректор Рустави-2 Ника Гварамия, передает Громадське.

По его словам, цель Габуния была "легитимная", а форма, которую использовал журналист, только "помешала ей". Руководство канала считает такую ​​форму неприемлемой, поэтому отстранило Габуния от эфира на два месяца, однако после этого журналист продолжит работать.

Гварамия уточнил, что решение об отстранении приняла комиссия телеканала по этике и его невозможно обжаловать.

"Относительно реакции грузинских властей. Чтобы ни сказал Габуния, как бы это неприемлемо ни было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала Рустави-2", - отметил Гварамия.

Он добавил, что если зрителям не нравится, то они могут переключиться на другой канал.

"Но я вас уверяю, после этого инцидента рейтинг канала только увеличился", - резюмировал гендиректор.

Сегодня сообщалось, что ведущий авторской программы на грузинском телеканале Рустави-2 Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту страны-оккупанта России Владимиру Путину. Текст обращения состоял исключительно из нецензурных выражений.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили распространила заявление, осудив данный выпуск программы на телеканале Рустави-2.