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Грузия. Во время ссоры двое полицейских застрелили друг друга

Грузия. Во время ссоры двое полицейских застрелили друг друга - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
27.11.2019, 11:49

Еще один человек получил ранения, пытаясь их разнять

В Грузии в поселке Ладжана Цагерского района предположительно во время ссоры двое полицейских застрелили друг друга. Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан.

Полицейские охраняли здание общественного центра Дома юстиции. Сообщается, что между ними вспыхнула ссора, после чего оба достали служебное оружие и начали стрелять друг в друга. Один погиб на месте, второй скончался вскоре после того, как его доставили в больницу.

Третий мужчина получил огнестрельные ранения, пытаясь остановить конфликт и успокоить обоих, его состояние тяжелое.

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