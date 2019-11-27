Грузия. Во время ссоры двое полицейских застрелили друг друга

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Грузии в поселке Ладжана Цагерского района предположительно во время ссоры двое полицейских застрелили друг друга. Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан.

Полицейские охраняли здание общественного центра Дома юстиции. Сообщается, что между ними вспыхнула ссора, после чего оба достали служебное оружие и начали стрелять друг в друга. Один погиб на месте, второй скончался вскоре после того, как его доставили в больницу.

Третий мужчина получил огнестрельные ранения, пытаясь остановить конфликт и успокоить обоих, его состояние тяжелое.

Читайте также: В Киеве задержали "вора в законе" из Грузии: видео