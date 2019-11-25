В Киеве задержали "вора в законе" из Грузии: видео

В Киеве задержали очередного "вора в законе" - ранее судимого гражданина Грузии по кличке "Дато Сфан". Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

В полиции рассказали, что в начале 2019-го задержанный незаконно пересек украинскую границу, после чего проводил встречи с представителями преступной среды. 42-летний мужчина ранее неоднократно судим за разбойные нападения, наказания отбывал в России - провел в заключении 21 год.

"Дато Сфана" короновали в 2014 году в Турции, а в Украине он собирался проводить преступные "сходки"для перераспределения сфер влияния, поясняют правоохранители. Для "сохранения традиций" к подобной деятельности он якобы планировал привлекать молодежь.

Задержанного намерены выдворить из страны с запретом въезда.

23 ноября сообщалось о задержании еще одного "вора в законе". Его также намерены выдворить из Украины.

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