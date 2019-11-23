Полиция задержала "вора в законе" "Тенго Гальского": видео, фото

В Ровенской области сотрудники Нацполиции задержали "вора в законе" по прозвищу "Тенго Питерский" или "Тенго Гальский" (настоящее имя - Тенгиз Чарая). Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Задержание происходило 22 ноября на трассе Киев-Чоп.

При себе у 37-летнего гражданина Грузии было лишь поддельное, по информации полиции, водительское удостоверение. Авто, на котором он передвигался, также якобы имело явные признаки поддельных номерных агрегатов.

Свое пребывание в Украине он охарактеризовал "дружеским визитом к старым друзьям".