Полиция задержала "вора в законе" "Тенго Гальского": видео, фото

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Гражданина Грузии Тенгиза Чарая уже неоднократно задерживали и выдворяли из Украины

В Ровенской области сотрудники Нацполиции задержали "вора в законе" по прозвищу "Тенго Питерский" или "Тенго Гальский" (настоящее имя - Тенгиз Чарая). Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

Задержание происходило 22 ноября на трассе Киев-Чоп. 

При себе у 37-летнего гражданина Грузии было лишь поддельное, по информации полиции, водительское удостоверение. Авто, на котором он передвигался, также якобы имело явные признаки поддельных номерных агрегатов.

Свое пребывание в Украине он охарактеризовал "дружеским визитом к старым друзьям".

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Теги: Нацполиция, вор в законе, Тенго Гальский, тенго питерский, криминальный авторитет
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