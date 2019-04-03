Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности: грозит задержание

Хуан Гуайдо (фото - ЕРА)

Законодательное собрание Венесуэлы, которое лояльно к диктатору страны Николасу Мадуро, лишило депутатской неприкосновенности временного президента Хуана Гуайдо. Об этом объявил председатель ассамблеи Диосдадо Кабельо, сообщает Deutsche Welle.

В связи с лишением депутатской неприкосновенности Гуайдо грозит задержание.

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В отношении него в Венесуэле в настоящий момент ведется два расследования. "В конце марта глава Генерального контрольного управления Венесуэлы снял временного президента с поста руководителя парламента страны, а также запретил ему в течение 15 лет занимать государственные должности", - отмечается в сообщении.

Оппозиционер заявил, что декрет, изданный главным аудитором страны, не имеет законной силы.

Гуайдо заявил, что 6 апреля "начнется Операция Свобода", целью которой является свержение режима диктатора.