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03.04.2019, 07:50

Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности: грозит задержание

Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности: грозит задержание - Фото
Хуан Гуайдо (фото - ЕРА)

В Венесуэле политика могут задержать

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Законодательное собрание Венесуэлы, которое лояльно к диктатору страны Николасу Мадуро, лишило депутатской неприкосновенности временного президента Хуана Гуайдо. Об этом объявил председатель ассамблеи Диосдадо Кабельо, сообщает Deutsche Welle.

В связи с лишением депутатской неприкосновенности Гуайдо грозит задержание. 

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В отношении него в Венесуэле в настоящий момент ведется два расследования. "В конце марта глава Генерального контрольного управления Венесуэлы снял временного президента с поста руководителя парламента страны, а также запретил ему в течение 15 лет занимать государственные должности", - отмечается в сообщении.

Оппозиционер заявил, что декрет, изданный главным аудитором страны, не имеет законной силы.

Гуайдо заявил, что 6 апреля "начнется Операция Свобода", целью которой является свержение режима диктатора.

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Теги: задержание, николас мадуро, венесуэла, Хуан Гуайдо
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