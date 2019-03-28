Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.03.2019, 09:30

Гуайдо объявил дату свержения Мадуро

Гуайдо объявил дату свержения Мадуро - Фото
Хуан Гуайдо (фото - EPA)

6 апреля в Венесуэле начнется "Операция Свобода", целью которой является свержение нынешнего режима

Реклама
Реклама

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо у себя в Twitter назвал дату начала свержения местного диктатора Николаса Мадуро, который не намерен отдавать власть.

Он написал, что 6 апреля "начнется Операция Свобода", целью которой является свержение режима диктатора.

Реклама

В этот день по всей стране начнутся "тактические акции", добавил временный президент. По его словам, некие комитеты помощи уже сформированы.

Вчера президент США Дональд Трамп на встрече с женой Гуайдо Фабианой Росалес сказал, что Россия должна вывести своих военных из Венесуэлы.

"Рассматриваются все варианты", - несколько раз повторил Трамп в ответ на вопрос о том, готовы ли США отправить войска, чтобы заставить Россию уйти. Президент добавил, что Москва ознакомлена с позицией США.

Отправить:
Распечатать:
Теги: николас мадуро, венесуэла, Хуан Гуайдо
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 