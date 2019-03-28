Гуайдо объявил дату свержения Мадуро

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо у себя в Twitter назвал дату начала свержения местного диктатора Николаса Мадуро, который не намерен отдавать власть.
Он написал, что 6 апреля "начнется Операция Свобода", целью которой является свержение режима диктатора.
В этот день по всей стране начнутся "тактические акции", добавил временный президент. По его словам, некие комитеты помощи уже сформированы.
Вчера президент США Дональд Трамп на встрече с женой Гуайдо Фабианой Росалес сказал, что Россия должна вывести своих военных из Венесуэлы.
"Рассматриваются все варианты", - несколько раз повторил Трамп в ответ на вопрос о том, готовы ли США отправить войска, чтобы заставить Россию уйти. Президент добавил, что Москва ознакомлена с позицией США.