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27.03.2019, 21:10

Трамп о военных РФ в Венесуэле: Россия должна уйти

Трамп о военных РФ в Венесуэле: Россия должна уйти - Фото
Фото: EPA

Президент США подчеркнул, что для обеспечения вывода военных РФ из Венесуэлы рассматриваются все варианты

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Россия должна вывести своих военных из Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Голос Америки. 

Президент США подчеркнул, что для обеспечения вывода военных РФ из Венесуэлы рассматриваются все варианты.

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"Россия должна уйти", - сказал Трамп, беседуя с журналистами в Овальном кабинете во время встречи с Фабианой Росалес, политической активисткой и супругой временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

"Рассматриваются все варианты", - несколько раз повторил Трамп в ответ на вопрос о том, готовы ли США отправить войска, чтобы заставить Россию уйти. Президент добавил, что Москва ознакомлена с позицией США.

Ранее сегодня сообщалось, что в Венесуэлу на двух самолетах прибыл контингент специалистов военных кибервойск РФ.

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Теги: дональд трамп, венесуэла
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