В Венесуэлу перебросили специалистов российских кибервойск

Николас Мадуро (фото - EPA)

В Венесуэлу перебросили контингент специалистов военных кибервойск РФ. Об этом сообщает Reuters.

Собеседник агентства раскрыл данные США о российском военном контингенте, который на двух самолетах прибыл в Каракас.



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По данным издания, в его состав входят специалисты сил специального назначения, киберспециалисты и специалисты из "смежных сфер".

Они будут заниматься охраной правительственной инфраструктуры и слежкой за противниками режима отстраненного диктатора Николаса Мадуро.

23 марта два самолета российских ВВС приземлились в аэропорту Каракаса. Венесуэльский чиновник заявил, что российские самолеты прибыли в Каракас в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя союзниками.