Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.03.2019, 08:28

В Венесуэлу перебросили специалистов российских кибервойск

В Венесуэлу перебросили специалистов российских кибервойск - Фото
Николас Мадуро (фото - EPA)

По информации Reuters, среди российских специалистов есть сотрудники по ведению боевых действий в киберпространстве

Реклама
Реклама

В Венесуэлу перебросили контингент специалистов военных кибервойск РФ. Об этом сообщает Reuters.

Собеседник агентства раскрыл данные США о российском военном контингенте, который на двух самолетах прибыл в Каракас.

Реклама

По данным издания, в его состав входят специалисты сил специального назначения, киберспециалисты и специалисты из "смежных сфер".

Они будут заниматься охраной правительственной инфраструктуры и слежкой за противниками режима отстраненного диктатора Николаса Мадуро.

23 марта два самолета российских ВВС приземлились в аэропорту Каракаса. Венесуэльский чиновник заявил, что российские самолеты прибыли в Каракас в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя союзниками.

Отправить:
Распечатать:
Теги: николас мадуро, венесуэла, российские кибервойска
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 