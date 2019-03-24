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24.03.2019, 20:45

Самолет с сотней российских солдат приземлился в Венесуэле

Самолет с сотней российских солдат приземлился в Венесуэле - Фото
Фото: EPA

Вчера в Каракасе приземлились два самолета из России - один пассажирский, с солдатами и военным чиновником, второй - грузовой

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Два самолета российских ВВС вчера, 23 марта, приземлились в аэропорту Каракаса. Как сообщает Reuters, ссылаясь на венесуэльских журналистов, на одном из них был чиновник Минобороны страны-агрессора и 100 российских солдат.

Flightradar24 показал, что два самолета вылетели из российского военного аэропорта в пятницу. Данные другого сайта, Adsbexchange, свидетельствуют, что сегодня один самолет покинул Каракас.

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Корреспондент Хавьер Майорка вчера сообщил, что на первом самолете был начальник штаба сухопутных войск Василий Тонкошкуров, добавив, что вторым был грузовой самолет, перевозивший 35 тонн материала.

Сегодня улетел именно грузовой.

Оба борта останавливались в Сирии по пути в Венесуэлу.

21 марта в Венесуэле задержали Роберто Марреро - одного из главных помощников временного президента Хуана Гуайдо.

12 марта госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Кубу в создании кризиса в Венесуэле, поскольку они поддерживали раньше и продолжают оказывать поддержку режиму отстраненного диктатора Николаса Мадуро.

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Теги: венесуэла
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