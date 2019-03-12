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12.03.2019, 09:37

Кризис в Венесуэле: Помпео обвинил в причастности Россию и Кубу

Кризис в Венесуэле: Помпео обвинил в причастности Россию и Кубу - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА

Глава Госдепартамента США отметил, что "российская госкомпания продолжает закупать нефть в Венесуэле"

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Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию и Кубу в том, что они сыграли главную роль в создании нынешнего кризиса в Венесуэле, поскольку поддерживали раньше и продолжают оказывать поддержку режиму отстраненного диктатора Николаса Мадуро. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Российская нефтяная госкомпания Роснефть продолжает покупать нефть у венесуэльской госкомпании PDVSA вопреки санкциям США, а глава Роснефти Игорь Сечин продолжает спасать режим", - сказал Помпео.

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Он также напомнил, что Россия снабдила Мадуро оружием.

По его словам, Куба является "реальной империалистической державой" по отношению к Венесуэле, поскольку обеспечивает Мадуро и его окружению физическую защиту, а его режиму - материальную и политическую поддержку. 

"Если нет электричества, то это является чудесным результатом современного кубинского инженерного искусства, если нет воды, то спасибо надо сказать кубинским гидрологам", - сказал глава Госдепартамента США.

Помпео отверг обвинения Мадуро в причастности США к блэкауту в Венесуэле, указав на социалистическую сущность его правительства.

По его словам, Мадуро обещал венесуэльцам лучшую жизнь и социалистический рай.

"Что касается социализма, то он выполнил свое обещание, подтвердив, что социализм является рецептом экономического краха. Рай у него не удался", - сказал Помпео журналистам.

11 марта 2019 года парламент Венесуэлы проголосовал за введение в стране режима чрезвычайного положения из-за масштабного отключения электроэнергии, которое продолжается с 7 марта.

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Теги: Майкл Помпео, Россия, куба, Роснефть, николас мадуро, венесуэла
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