В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо

Хуан Гуайдо (фото - EPA)

В Венесуэле задержан Роберто Марреро - один из главных помощников временного президента Хуан Гуайдо. Об этом сообщает Радио Свобода.

Перед задеражнием дом Марреро обыскали сотрудники Службы национальной разведки Венесуэлы.

Реклама

Гуайдо объясняет такие действия силовиков тем, что они боятся арестовать его самого и поэтому нападают на его соратников.

Вашингтон уже выступил с требованием освободить Марреро. В частности, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал задержание соратника Гуайдо большой ошибкой.

Читайте также: Кризис в Венесуэле: Помпео обвинил в причастности Россию и Кубу

19 марта сообщалось, что США ввели санкции против венесуэльской золотодобывающей корпорации Minerven и ее главы.