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21.03.2019, 22:40

В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо

В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо - Фото
Хуан Гуайдо (фото - EPA)

Вашингтон уже выступил с требованием освободить Роберто Марреро

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В Венесуэле задержан Роберто Марреро - один из главных помощников временного президента Хуан Гуайдо. Об этом сообщает Радио Свобода.

Перед задеражнием дом Марреро обыскали сотрудники Службы национальной разведки Венесуэлы.

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Гуайдо объясняет такие действия силовиков тем, что они боятся арестовать его самого и поэтому нападают на его соратников.

Вашингтон уже выступил с требованием освободить Марреро. В частности, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал задержание соратника Гуайдо большой ошибкой.

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19 марта сообщалось, что США ввели санкции против венесуэльской золотодобывающей корпорации Minerven и ее главы.

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Теги: Хуан Гуайдо, венесуэла, задержание
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