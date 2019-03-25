В Венесуэле назвали причину прибытия российских военных

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Российские самолеты прибыли в Каракас в эти выходные в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя союзниками. Об этом заявил венесуэльский чиновник, сообщает AP.

По словам представителя правительства диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, военные РФ примут участие в переговорах по военной подготовке и стратегии венесуэльской армии, будут также обсуждаться вопросы техобслуживания.

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В страну были доставлены до сотни российских военнослужащих и около 35 тонн груза. Портал Flightradar уточняет, что российский АН-124 22 марта вылетел из сирийской Латакии, где находится военная база российской армии.

По данным росСМИ, во главе российской делегации - начальник главного штаба Сухопутных войск ВС РФ Василий Тонкошкуров.

8 марта большая часть Венесуэлы осталась без электричества. Позже сообщалось, что в больницах Венесуэлы из-за этого умерли по меньшей мере 15 детей. Отстраненный диктатор Мадуро обвинил "американский империализм".