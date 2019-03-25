Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.03.2019, 06:19

В Венесуэле назвали причину прибытия российских военных

В Венесуэле назвали причину прибытия российских военных - Фото
Фото: twitter.com/FedericoBlackB

Два российских самолета привезли в Каракас до сотни солдат

Реклама
Реклама

Российские самолеты прибыли в Каракас в эти выходные в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя союзниками. Об этом заявил венесуэльский чиновник, сообщает AP.

По словам представителя правительства диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, военные РФ примут участие в переговорах по военной подготовке и стратегии венесуэльской армии, будут также обсуждаться вопросы техобслуживания.

Реклама

В страну были доставлены до сотни российских военнослужащих и около 35 тонн груза. Портал Flightradar уточняет, что российский АН-124 22 марта вылетел из сирийской Латакии, где находится военная база российской армии.

По данным росСМИ, во главе российской делегации - начальник главного штаба Сухопутных войск ВС РФ Василий Тонкошкуров.

8 марта большая часть Венесуэлы осталась без электричества. Позже сообщалось, что в больницах Венесуэлы из-за этого умерли по меньшей мере 15 детей. Отстраненный диктатор Мадуро обвинил "американский империализм". 

Отправить:
Распечатать:
Теги: российские самолеты, николас мадуро, венесуэла, Василий Тонкошкуров
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 