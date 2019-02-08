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08.02.2019, 06:25

Гуайдо обратился к Папе римскому за помощью

Гуайдо обратился к Папе римскому за помощью - Фото
Хуан Гуайдо (фото - EPA)

По мнению лидера венесуэльской оппозиции, такие люди, как понтифик, могут повлиять на проведение свободных выборов

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Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо попросил у Папы римского Франциска поддержки в разрешении ситуации в стране. Об этом сообщает Радио Свобода.

По мнению Гуайдо, такие люди, как понтифик, могут повлиять на проведение свободных выборов.

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Лидер венесуэльской оппозиции также сказал, что был бы рад принять Франциска, напомнив о том, как Папа Иоанн Павел II посещал страну 25 лет назад.

Перед этим с просьбой о помощи в достижении диалога к Франциску обратился отстраненный президент Венесуэлы Николас Мадуро. Папа римский отметил, что письмо Мадуро не прочитал.

Ранее Папа сообщил, что Ватикан готов выступить посредником в Венесуэле, если стороны об этом попросят. Глава Святого престола рассматривает возможность посредничества в конфликте в Венесуэле только в качестве крайней меры.

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Теги: венесуэла, папа франциск, Хуан Гуайдо
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