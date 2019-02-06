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06.02.2019, 07:35

Ватикан готов выступить посредником в Венесуэле

Ватикан готов выступить посредником в Венесуэле - Фото
Папа Франциск (фото - Facebook Святого престола)

Папа римский сообщил, что Ватикан готов выступить посредником в Венесуэле, если стороны обратятся к нему с такой просьбой

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Ватикан готов выступить посредником в Венесуэле, если стороны об этом попросят, сообщает ANSA.

Папа римский Франциск подчеркнул, что соответствующее обращение сторон к Святому престолу - необходимое условие посредничества.

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Папа рассматривает возможность посредничества в конфликте в Венесуэле только в качестве крайней меры.

Он сообщил, что еще не получал письма с просьбой о помощи от Николаса Мадуро.

Ранее сообщалось, что 19 стран Евросоюза 4 февраля приняли совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают главу венесуэльской Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Документ подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.

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Теги: венесуэла, Папа римский
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