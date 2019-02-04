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04.02.2019, 23:20

Заявление в поддержку Гуайдо подписали 19 стран ЕС

Заявление в поддержку Гуайдо подписали 19 стран ЕС - Фото
Хуан Гуайдо (фото - ЕРА)

Временный президент Венесуэлы должен объявить о проведении выборов

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19 стран Евросоюза 4 февраля приняли совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают главу венесуэльской Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Заявление распространил в Twitter МИД Польши.

Документ подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.

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Подписанты приняли к сведению, что диктатор Венесуэлы Николас Мадуро принял решение не начинать избирательный процесс. Поэтому в соответствии с нормами венесуэльской конституции страны ЕС признали и поддерживают Гуайдо временным президентом Венесуэлы, чтобы он объявил о проведении свободных, справедливых и демократических выборов, говорится в заявлении.

23 января президент США Дональд Трамп признал Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. В России, наоборот, считают Николаса Мадуро законно избранным президентом.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что контактирует со всеми сторонами противостояния в Венесуэле, но ООН не будет поддерживать ни одну из них.

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Теги: Хуан Гуайдо, николас мадуро, венесуэла, евросоюз
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