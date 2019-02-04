В ООН озвучили позицию по вопросу Венесуэлы

Антониу Гутерреш (фото – twitter.com/antonioguterres)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что контактирует со всеми сторонами противостояния в Венесуэле, но ООН не будет поддерживать ни одну из них. Об этом генсек ООН заявил журналистам 4 февраля, передает Радио Свобода.

Гуттереш пояснил, что таким образом пытается сохранить доверие к предложению ООН о посредничестве, чтобы иметь возможность помочь найти политическое решение кризиса.

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Гутерреш добавил, что следит за развитием ситуации в Венесуэле с большой обеспокоенностью.

Сегодня Испания, Австрия, Великобритания, Германия и Дания признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. При этом совместное заявление Европейского союза о признании главы Национального собрания Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны заблокировала Италия.

23 января президент США Дональд Трамп признал Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. В России, наоборот, считают Николаса Мадуро законно избранным президентом.

Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле.