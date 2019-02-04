Италия заблокировала признание Гуайдо со стороны ЕС - СМИ

Хуан Гуайдо (фото - ЕРА)

Италия заблокировала совместное заявление Европейского союза о признании главы Национального собрания Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, сегодня десять европейских стран признали Гуайдо президентом Венесуэлы.

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Однако некоторые члены ЕС обеспокоены созданием прецедента признания самопровозглашенного лидера, отмечает издание.

Источники сообщают, что вместе с Италией против признания Гуайдо выступила Ирландия.

Сегодня Испания, Австрия, Великобритания, Германия и Дания признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

23 января президент США Дональд Трамп признал Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. В России, наоборот, считают Николаса Мадуро законно избранным президентом.

Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле.