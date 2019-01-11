Губернатор Магаданской области: В РФ не уничтожали инакомыслящих

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Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил что в России никогда не уничтожали инакомыслящих. Об этом сообщает Медуза.

"Мы никогда, даже во времена царской России, не уничтожали людей за инакомыслие. В этом, кстати, и сила нашего народа", - сказал Носов.

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По данным издания, не меньше 120 тысяч человек погибли от голода, холода и болезней. Больше 10 тысяч были расстреляны. Среди самых известных узников колымских лагерей — писатель Варлам Шаламов и конструктор космических аппаратов Сергей Королев.

По официальным данным, в лагеря Колымы с 1932 по 1953 года было завезено больше 740 тысяч заключенных.

В 2018 году Украина фигурировала в 461-м из тысячи случаев дезинформации в российских пропагандистских СМИ. Таковы данные исследования ресурса "EU vs Disinformation" (ЕС против дезинформации).