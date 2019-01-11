Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
11.01.2019, 10:40

Губернатор Магаданской области: В РФ не уничтожали инакомыслящих

Губернатор Магаданской области: В РФ не уничтожали инакомыслящих - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По официальным данным, в лагеря Колымы с 1932 по 1953 года было завезено больше 740 тысяч заключенных

Реклама
Реклама

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил  что в России никогда не уничтожали инакомыслящих. Об этом сообщает Медуза.

"Мы никогда, даже во времена царской России, не уничтожали людей за инакомыслие. В этом, кстати, и сила нашего народа", - сказал Носов.

Реклама

По данным издания, не меньше 120 тысяч человек погибли от голода, холода и болезней. Больше 10 тысяч были расстреляны. Среди самых известных узников колымских лагерей — писатель Варлам Шаламов и конструктор космических аппаратов Сергей Королев.

По официальным данным, в лагеря Колымы с 1932 по 1953 года было завезено больше 740 тысяч заключенных.

В 2018 году Украина фигурировала в 461-м из тысячи случаев дезинформации в российских пропагандистских СМИ.  Таковы данные исследования ресурса "EU vs Disinformation" (ЕС против дезинформации).

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: рф, сергей носов, инакомыслящие
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 