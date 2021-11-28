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Гватемалец спрятался в шасси самолета, выжил и долетел до США – видео

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2021, 15:30
Гватемалец спрятался в шасси самолета, выжил и долетел до США – видео - Фото
Безбилетный гватемалец в аэропорту Маймаи (скриншот видео onlyindade, Instagram)

Безбилетный пассажир из Гватемалы спрятался в отсеке для шасси самолета, пережил полет и добрался до Майами, штат Флорида, США. Об этом сообщает Reuters.

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26-летний мужчина прилетел из Гватемала-сити в Майами в отсеке для шасси самолета American Airlines в субботу, 27 ноября, пишут в агентстве. Таможенная и пограничная служба США (СВР) сообщила, что пассажира задержали. Его неотложно осмотрели медики и отправили в больницу для дальнейшего обследования.

Отмечается, что сейчас правоохранители расследуют инцидент, а авиакомпания им содействует. Сотрудник иммиграционной службы Анхель Лил заявил, что безбилетный пассажир будет задержан CBP, пока готовится указ о его высылке.

По статистике Федерального управления гражданской авиации США, с 1947 года 129 человек пытались спрятаться в отсеках для шасси или других частях коммерческих самолетов, 100 из них погибли.

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Публикация от ONLY in DADE (@onlyindade)

Журналисты отмечают, что гватемальцы составляют значительную часть из примерно 1,7 млн мигрантов, задержанных или высланных пограничными агентами США за последний год. Нелегалы из Центральной Америки бегут, спасаясь от нищеты и уличных банд.

Видео – ONLY in DADE/Instagram

Марк Сировой
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самолет майами гватемала шасси нелегал мигрант American Airlines
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