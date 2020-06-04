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Хакеры Китая и Ирана начали атаки на команды Байдена и Трампа – Google

Хакеры Китая и Ирана начали атаки на команды Байдена и Трампа – Google - Фото
Хакер
04.06.2020, 20:55

Поддерживаемые Китаем и Ираном хакеры атакуют работников предвыборных кампаний вероятных кандидатов в президенты США

Поддерживаемые государством хакеры из Китая и Ирана начали атаковать почтовые учетные записи работников, занятых в кампаниях вероятных кандидатов на президентских выборах США. Они используют фишинг. Об этом заявил глава группы анализа угроз Google (Threat Analysis Group, TAG) Шейн Хантли в Twitter.

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По его словам, TAG зафиксировала, что китайские хакеры атакуют сотрудников демократа Джо Байдена, а иранские – команду республиканца Дональда Трампа.

Ханти отметил, что служба безопасности Google предупредила о происходящем правительство и правоохранительные органы США, и призвал участников предвыборных кампаний использовать соответствующую защиту от возможных кибератак.

  • В декабре 2018 года стало известно, что хакеры получили доступ к европейским дипломатическим каналам и годами собирали письма чиновников ЕС, в которых те высказывались относительно Трампа, России, Китая и ядерной программы Ирана.

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Наталия Медведева
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