ФБР: Хакеры иностранных правительств атаковали исследования по лечению COVID-19

Хакер (фото - depositphotos.com)

Поддерживаемые иностранными правительствами хакеры атаковали американсие компании, которые проводят исследования по лечению COVID-19. Об этом сообщила зампомощника директора Федерального бюро расследований США Тоня Угорец, передает Reuters.

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"Мы наблюдали разведывательную деятельность и даже взломы в некоторых из этих учреждений, особенно тех, которые публично заявили, что работают над исследованиями в области изучения COVID-19," - сказала она.

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По словам Угорец, хакеры, поддерживаемые иностранными государствами, и раньше нападали на биофармацевтическую промышленность. Однако число атак увеличилось с начала пандемии коронавируса.

Какие именно страны стояли за атаками и какие компании пострадали, Угорец не уточнила.

ВОЗ сообщает, что пандемия коронавируса еще не прошла пик, а вспышки будут повторяться, пока не появится вакцина.

Сейчас в разработке находятся 70 вакцин против COVID-19, три уже испытывают на людях. Однако в ВОЗ говорят, что вакцина вряд ли появится в течение года.

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