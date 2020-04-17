ФБР: Хакеры иностранных правительств атаковали исследования по лечению COVID-19

Поддерживаемые иностранными правительствами хакеры атаковали американсие компании, которые проводят исследования по лечению COVID-19. Об этом сообщила зампомощника директора Федерального бюро расследований США Тоня Угорец, передает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы наблюдали разведывательную деятельность и даже взломы в некоторых из этих учреждений, особенно тех, которые публично заявили, что работают над исследованиями в области изучения COVID-19," - сказала она.
Читайте также: Коронавирус. Трамп представил план выхода США из карантина - три этапа
По словам Угорец, хакеры, поддерживаемые иностранными государствами, и раньше нападали на биофармацевтическую промышленность. Однако число атак увеличилось с начала пандемии коронавируса.
Какие именно страны стояли за атаками и какие компании пострадали, Угорец не уточнила.
Читайте также: Глава МОЗ: Рано говорить о выходе из карантина - новый антирекорд заболеваемости