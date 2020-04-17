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ФБР: Хакеры иностранных правительств атаковали исследования по лечению COVID-19

ФБР: Хакеры иностранных правительств атаковали исследования по лечению COVID-19 - Фото
Хакер (фото - depositphotos.com)
17.04.2020, 09:25

По словам Тони Угорец из ФБР, хакеры всегда атаковали биофармацевтическую отрасль, но во время пандемии коронавируса число атак увеличилось

Поддерживаемые иностранными правительствами хакеры атаковали американсие компании, которые проводят исследования по лечению COVID-19. Об этом сообщила зампомощника директора Федерального бюро расследований США Тоня Угорец, передает Reuters.

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"Мы наблюдали разведывательную деятельность и даже взломы в некоторых из этих учреждений, особенно тех, которые публично заявили, что работают над исследованиями в области изучения COVID-19," - сказала она.

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По словам Угорец, хакеры, поддерживаемые иностранными государствами, и раньше нападали на биофармацевтическую промышленность. Однако число атак увеличилось с начала пандемии коронавируса.

Какие именно страны стояли за атаками и какие компании пострадали, Угорец не уточнила.

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Марк Сировой
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