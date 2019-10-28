Хакеры разместили на сайте президента Грузии фото Саакашвили

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Сегодня утром хакеры взломали сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили, разместив там фотографию бывшего президента Михаила Саакашвили с надписью "I`ll be back" ("Я вернусь"). Полиция начала расследование, сообщает Грузия Online.

"Следственные мероприятия ведутся в интенсивном режиме", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статьям 284 (Самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (Посягательство на компьютерные данные или компьютерную систему) УК Грузии.

Кроме сайта президента кибератаке подверглись сайты десятков учреждений, среди них информационные агентства, органы местного самоуправления, суды. В частности были атакованы сайты телекомпаний Имеди и Маэстро.

В июне Саакашвили, который находится в Украине, заявлял о намерении вернуться в Грузию, которая неоднократно просила Украину о его экстрадиции.