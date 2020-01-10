Халва, самбар, идли, пулао. Что будут есть астронавты из Индии

Космический корабль ''Гаганьян'' (иллюстрация - пресс-служба ISRO)

Для астронавтов первого индийского пилотируемого корабля, запуск которого запланирован на декабрь 2021 года, разработано специальное "орбитальное" питание, и оно пока что полностью вегетарианское. Об этом пишет Hindustan Times.

В меню: рисовые лепешки идли (небольшие паровые лепешки чечевичной формы из черного маша и рисовой муки), самбар (чечевичный соус), рулеты с яйцом и овощами, овощной пулао (индийский "плов") с зеленью и приправами, халва из маша.

Читайте также: Индия отложила запуск межпланетной станции к Луне

Блюда разработаны в лаборатории Организации оборонных исследований и разработок Индии.

Для того, чтобы астронавты могли пить жидкости, разработаны спецконтейнеры. Им также предоставят подогреватели пищи.

Почти восьмитонный при запуске Gaganyaan должен выводить на орбиту экипажи из трех человек, ресурс автономного полета - неделя. Сухая масса - 3735 кг, габариты - 2,7 (высота) на 3,4 (диаметр) м, полезный объем - 11,5 м3.

Смотрите видео: Индия показала запуск ракеты, сбившей космический спутник