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Халва, самбар, идли, пулао. Что будут есть астронавты из Индии

Халва, самбар, идли, пулао. Что будут есть астронавты из Индии - Фото
Космический корабль ''Гаганьян'' (иллюстрация - пресс-служба ISRO)
10.01.2020, 10:56

В Индии показали рацион для экипажа будущей первой пилотируемой миссии. Его, возможно, позднее дополнят другими блюдами.

Для астронавтов первого индийского пилотируемого корабля, запуск которого запланирован на декабрь 2021 года, разработано специальное "орбитальное" питание, и оно пока что полностью вегетарианское. Об этом пишет Hindustan Times.

В меню: рисовые лепешки идли (небольшие паровые лепешки чечевичной формы из черного маша и рисовой муки), самбар (чечевичный соус), рулеты с яйцом и овощами, овощной пулао (индийский "плов") с зеленью и приправами, халва из маша.

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Блюда разработаны в лаборатории Организации оборонных исследований и разработок Индии.

Для того, чтобы астронавты могли пить жидкости, разработаны спецконтейнеры. Им также предоставят подогреватели пищи.

  • Почти восьмитонный при запуске Gaganyaan должен выводить на орбиту экипажи из трех человек, ресурс автономного полета - неделя. Сухая масса - 3735 кг, габариты - 2,7 (высота) на 3,4 (диаметр) м, полезный объем - 11,5 м3.

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Индия космос питание рацион пища Gaganyaan
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