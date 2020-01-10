Халва, самбар, идли, пулао. Что будут есть астронавты из Индии

Для астронавтов первого индийского пилотируемого корабля, запуск которого запланирован на декабрь 2021 года, разработано специальное "орбитальное" питание, и оно пока что полностью вегетарианское. Об этом пишет Hindustan Times.
В меню: рисовые лепешки идли (небольшие паровые лепешки чечевичной формы из черного маша и рисовой муки), самбар (чечевичный соус), рулеты с яйцом и овощами, овощной пулао (индийский "плов") с зеленью и приправами, халва из маша.
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Блюда разработаны в лаборатории Организации оборонных исследований и разработок Индии.
Для того, чтобы астронавты могли пить жидкости, разработаны спецконтейнеры. Им также предоставят подогреватели пищи.
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