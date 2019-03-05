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05.03.2019, 10:20

Хиллари Клинтон не будет участвовать в президентских выборах

Хиллари Клинтон не будет участвовать в президентских выборах - Фото
Хиллари Клинтон (фото - EPA)

Бывшая госсекретарь США на президентских выборах выступит в поддержку кандидата от Демократической партии

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Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон отказалась от участия в выборах президента США в 2020 году. Об этом Клинтон заявила в интервью телеканалу News 12.

"Я не буду баллотироваться, но собираюсь продолжить работу, выступать и защищать то, во что верю", - подчеркнула Клинтон.

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Она добавила, что обеспокоена положением дел в стране, поскольку никогда в жизни еще не видела столь сильного разделения в обществе.

Клинтон намерена выступить в поддержку кандидата от Демократической партии. "Я собираюсь сделать все, что могу, чтобы помочь демократам вернуть Белый дом", - сказала она.

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Теги: выборы, хиллари клинтон
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