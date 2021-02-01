Хотел начать "белый джихад". В Великобритании судят самого юного террориста в стране

Лидер неонацистской группировки из Корнуолла стал самым молодым человеком в Великобритании, которого судят за терроризм. Об этом сообщает BBC.

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Как отмечается, 16-летний подросток признал вину в 12 преступлениях, два из которых – распространение террористических документов и 10 – хранение террористических материалов. Суд над ним продолжится 8 февраля.

По информации BBC, подсудимый еще в 13 лет скачал первое руководство по изготовлению бомб, а позже в том же году присоединился к онлайн-форуму Fascist Forge.

С 2018-го по июль 2019 года он собрал большое количество ультраправых материалов и выражал расистские, гомофобные и антисемитские взгляды на онлайн-платформах.

По данным стороны обвинения, он говорил о "отравлении газом" евреев, о повешении геев и о желании "расстрелять их парады".

Прокурор Наоми Парсонс рассказала, что во время обыска в доме, где подсудимый жил со своей бабушкой, полиция нашла нацистский флаг и расистский лозунг, а на его телефоне и компьютере – несколько руководств по изготовлению оружия и инструкции о том, как убивать людей.

"Возраст – тревожный фактор, но его поведение свидетельствует о зрелости, превышающей его хронологический возраст", – добавила Парсонс.

Подсудимый общался с эстонским подростком-основателем запрещенной группы Feuerkrieg Division. Они использовали зашифрованные сообщения, с помощью которых обсуждали свою ненависть к определенным группам людей.

Затем обвиняемый создал группу FKD GB и собрал в нее участников через онлайн-платформы. Среди членов FKD GB был подросток из Регби Пол Данливи, которого в прошлом году посадили в тюрьму за подготовку теракта.

По словам прокурора, группа хотела начать "белый джихад" и геноцид "небелых" людей.

В защиту обвиняемого адвокат Дени Мэтьюз сказал, что у него было ужасное детство, и что все, что он делал, преследовало одну цель – добиться одобрения других в Интернете.

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Наталия Медведева

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