UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Хотел начать "белый джихад". В Великобритании судят самого юного террориста в стране

01.02.2021, 23:56
Хотел начать
Иллюстративное фото: EPA-EFE/FILIP SINGER

Лидер неонацистской группировки из Корнуолла стал самым молодым человеком в Великобритании, которого судят за терроризм. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, 16-летний подросток признал вину в 12 преступлениях, два из которых – распространение террористических документов и 10 – хранение террористических материалов. Суд над ним продолжится 8 февраля.

По информации BBC, подсудимый еще в 13 лет скачал первое руководство по изготовлению бомб, а позже в том же году присоединился к онлайн-форуму Fascist Forge.

С 2018-го по июль 2019 года он собрал большое количество ультраправых материалов и выражал расистские, гомофобные и антисемитские взгляды на онлайн-платформах.

По данным стороны обвинения, он говорил о "отравлении газом" евреев, о повешении геев и о желании "расстрелять их парады".

Прокурор Наоми Парсонс рассказала, что во время обыска в доме, где подсудимый жил со своей бабушкой, полиция нашла нацистский флаг и расистский лозунг, а на его телефоне и компьютере – несколько руководств по изготовлению оружия и инструкции о том, как убивать людей.

"Возраст – тревожный фактор, но его поведение свидетельствует о зрелости, превышающей его хронологический возраст", – добавила Парсонс.

Подсудимый общался с эстонским подростком-основателем запрещенной группы Feuerkrieg Division. Они использовали зашифрованные сообщения, с помощью которых обсуждали свою ненависть к определенным группам людей.

Затем обвиняемый создал группу FKD GB и собрал в нее участников через онлайн-платформы. Среди членов FKD GB был подросток из Регби Пол Данливи, которого в прошлом году посадили в тюрьму за подготовку теракта.

По словам прокурора, группа хотела начать "белый джихад" и геноцид "небелых" людей.

В защиту обвиняемого адвокат Дени Мэтьюз сказал, что у него было ужасное детство, и что все, что он делал, преследовало одну цель – добиться одобрения других в Интернете.

Читайте также: Полиция: В Запорожье подростки с пистолетом пытались грабить магазины – видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
неонацизм дети Великобритания терроризм

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 